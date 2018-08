Congo-Kinshasa: Cause de la femme - Rita Sawadogo monte au créneau!

Aux meilleures, un apport du gouvernement leur est octroyé, a-t-elle accentué. Voulant s'adresser à toutes les femmes du Burkina-Faso et du monde, elle a lancé l'appel à la solidarité, elle a demandé aux femmes à partager les informations reçues et expériences acquises aux jeunes.

"Comment démarrer sa carrière?" C'est autour de cette interrogation que Rita Sawadogo avec les femmes et jeunes filles réunies autour de la FIFAK ont réfléchi, a-t-elle précisé. Tout de l'échange, il était question pour la ministre honoraire de partager non seulement ses expériences à la quasi majorité des femmes congolaises mais de les amener à une formation dans l'immédiat, a-t-elle affirmé.

Selon elle, les femmes ont beaucoup d'atouts et doivent demeurer courageuses, battantes, très entreprenantes et novatrices. Cette ministre honoraire du Burkina-Faso a partagé sa propre expérience aux femmes qui ont pris part à la Foire organisée à la place des évolués, à Gombe. C'est le dimanche 5 août 2018, à Faden House, qu'elle a accordé une interview à votre quotidien.

Après la fermeture de la Foire Internationale de la Femme Autonome de Kinshasa -FIFAK 2018- tenue dans la capitale de la République Démocratique du Congo, Rita Sawadogo, Directrice de Cabinet d'Excell Consulting et Présidente du club Business Professional Woman International -BPW, n'a pas voulu donner sa langue au chat. Invitée spécialement de la République du Burkina-Faso à ces assises, elle éprouve des sentiments de joie face à cet acte de considération. Cette Dame milite pour la cause de la femme dans le volet entreprenariat.

