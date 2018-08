Congo-Kinshasa: Elections - Jésus-Noël Sheke sensibilise les candidats sur les stratégies gagnantes

«On ne veut pas faire de la politique un métier, mais nous voulons donner en contribution notre intelligence, compétence, expérience et background au service de l'Etat pour le développement intégré et intégral du pays», précise Jésus-Noël SHEKE, qui est également candidat député provincial dans la commune de Lingwala.

Savoir se présenter, comprendre sa force, ses faiblesses, saisir les opportunités et définir les risques sont des éléments techniques et stratégiques donnés aux candidatés afin de leur permettre de pouvoir bien mener leur campagne sur terrain mais aussi de sortir gagnant à la fin de ces élections.

Considéré comme une innovation dans la sphère politique congolaise, ce premier campus civique a pour but d'outiller et d'apprendre les candidats et leurs suppléants le b.a.ba d'une stratégie et d'une approche politique gagnante.

