Congo-Kinshasa: Mont-Amba - Louis d'Or Balekelayi dépose sa candidature à la députation nationale

Avant de rejoindre le BRTC de la CENI située dans l'enceinte de la commune de Lemba, son fief, il a été accompagné pendant la procession, partie du Rond-point super à la maison communale en passant par plusieurs artères de cette municipalité, par des milliers de sympathisants et, au point de chute, le bureau de sa Fondation, il a été porté en triomphe par les délégations de cinq communes du Mont-Amba : Matete, Limete, Ngaba, Kisenso et Lemba.

Le journaliste présentateur vedette du magazine "Deux sons de cloche" et "je connais le Congo" sur la chaîne nationale et qui tient à mettre son talent du verbe facile au service de la population délaissée du Mont-Amba est le premier dont le dossier a été jugé conforme aux normes de la centrale électorale.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.