Congo-Kinshasa: Ébola - L'Unicef envoie du personnel et du matériel au Nord-Kivu

Depuis l'annonce, le 1er aout, de la dixième épidémie de la maladie dans l'aire de santé de Mangina, dans le territoire de Beni, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour arrêter sa propagation.

Dans le cadre des interventions déjà enregistrées sur le terrain, l'Unicef vient d'envoyer une équipe d'experts dans la province du Nord-Kivu afin d'endiguer la maladie. L'agence onusienne a, en effet, déployé une équipe de cinq collaborateurs à Beni, dont deux spécialistes de la santé, deux spécialistes de la communication et un spécialiste en eau, assainissement et hygiène. Le déploiement supplémentaire du personnel venant de Kinshasa et des bureaux de terrain de Goma, Bunia et d'autres lieux est en cours de finalisation.

En sus du personnel, des fournitures en matière de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène ainsi que du matériel de communication sont prêts à être envoyés dans la zone touchée dans les prochains jours. « Celles-ci incluront trois cents thermomètres laser pour surveiller les conditions de santé des personnes dans la région touchée et deux mille kilogrammes de chlore pour traiter l'eau afin d'aider à contenir la propagation de la maladie », indique un communiqué de cette agence.

Le représentant de l'Unicef en RDC, le Dr Gianfranco Rotigliano, a déclaré que « la contribution de l'Unicef à la riposte sera principalement axée sur les activités de communication pour informer et protéger la communauté locale, les activités en eau, assainissement et hygiène pour prévenir la propagation de la maladie et le soutien psychosocial aux familles, y compris les enfants qui sont touchés par la maladie» . Il a, par ailleurs, souligné que la zone concernée est touchée par des conflits armés et fait face à des défis sécuritaires particuliers.

Afin d'enrayer au plus vite cette épidémie qui a déjà fait près de trente morts, le gouvernement a activé son plan de réponse et appelé ses partenaires dont l'Unicef à participer à la riposte. C'est dans ce dare qu'une équipe de cette agence, composée de son représentant adjoint en RDC et du chef du bureau de Goma, s'est rendue le 2 août avec le ministre de la Santé, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires dans l'épicentre de l'épidémie pour s'enquérir de la situation sur place. Rappelons que la maladie à virus d'Ebola resurgit pour la dixième fois dans le pays depuis 1976. Elle survient quelques jours à peine après le gouvernement annoncait la fin de la neuvème épidémie qui avait frappé la province de l'Équateur, à l'ouest du pays, depuis la mi-mai.