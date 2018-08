Sénégal: Paix et sécurité en Afrique - Le ministère français des Armées partenaire du forum de Dakar

Le Forum de Dakar a confirmé son statut d'échéance incontournable dans l'agenda international africain, dit-on à l'hôtel de Brienne. « Il est le résultat de l'engagement du Sénégal à développer la pensée stratégique africaine en rassemblant chefs d'État et membres de gouvernements, experts, militaires, universitaires, représentants d'organisations internationales et de la société civile ou acteurs privés. La liberté de ton permise par le caractère informel du forum contribue à la richesse des échanges sur la gestion des crises sécuritaires africaines et des réflexions sur la mise en place de réponses concrètes aux défis actuels du développement», souligne-t-on.

Ce thème répond au rôle central de la sécurité et du partage d'idées au profit du développement, dont le forum est devenu l'une des enceintes privilégiées. L'événement vise à consolider la paix et la sécurité sur le continent en insistant sur le nécessaire renforcement des opérations africaines de paix, tel que l'a rappelé le président français, Emmanuel Macron, à Ouagadougou, en novembre 2017.

Le Forum de Dakar 2018 sur la paix et la sécurité en Afrique constituera la cinquième édition de ce rendez-vous africain. Cette année, il a pour thématique « Sécurité, paix et développement durable en Afrique ».

La ministre française des Armées, Florence Parly, a signé, le 3 août à Paris, un accord inter-gouvernemental avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba, dans le cadre de l'organisation de la rencontre prévue pour les les 5 et 6 novembre dans la capitale sénégalaise.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.