Congo-Kinshasa: Présidentielle - Plus que 48 dernières heures, où est Katumbi ?

Que des problèmes à l'horizon, s'il faut également penser à la menace du Comité Laïc de Coordination dont le mot d'ordre des marches et autres manifestations de grande envergure programmées du 12 au 14 août 2018 et qui, en réalité, n'ont jamais, ému, ni ébranlé les tenants des manettes du pouvoir de Kinshasa.

Plus tard, il se posera aussi d'autres questions dont l'affaire de la machine à voter, du fichier électoral, lui-même, et de la non-redynamisation de la CENI.

Dans deux jours, on en aura fini avec les opérations de dépôt des candidatures dont la sienne restera, apparemment, dans le firmament des ambitions non matérialisées. Le dur reste, en tout cas, devant les congolais.

Des questions sont posées à l'infini. Et personne n'en a la moindre réponse exacte. Et, pourtant, les heures et les minutes s'égrènent.

La résistance ainsi que des multiples altercations auront contribué ainsi à la dégénerescence et au pourrissement de la situation. Hier, dimanche 5 août, les Députés et Sénateurs de sa plateforme Ensemble pour le changement ont été chez le Gouverneur de Province du Haut-Katanga à Lubumbashi.

*Il aura tenté mais, en vain, de fouler le sol congolais. Les autorités tant provinciales que judiciaires lui ont formellement interdit d'accès. Or, endéans 48 heures, les portes des Bureaux de réception et de traitement des candidatures seront hémétiquement fermées.

