Burkina Faso: CEB de Falagountou / Saïdou Maiga - "Je félicite les enseignants pour les résultats probants atteints malgré la psychose sécuritaire"

Le 15 juillet dernier, la cour de l'école primaire publique de Goulgountou, a servi de cadre pour la célébration de « la journée de l'Enseignant » de la circonscription d'enseignement de base(CEB) de la commune rurale de Falagountou. Une cérémonie patronnée par le bourgmestre de la commune, Saïdou Maiga.

En dépit d' une pluie diluvienne qui s'est abattue au petit matin dans la province du Séno, rendant les routes impraticables, les populations ont fait nombreux le déplacement de l'école de Goulgountou.

Une ambiance particulière attendait les officiels. Le maire de Falagountou, accompagné du parrain Zakaria Maiga, directeur de société de sécurité, de conseillers municipaux, de responsables administratifs et coutumiers de la région, à peine installés, la cérémonie pouvait commencer.

A cause de la pluie qui a retardé la mise en place du matériel, il n'y a plus eu de protocole, on est rentré dans le vif de la cérémonie, parce que le ciel était toujours menaçant.

Baptisée « journée de l'Enseignant », c'est une journée de l'excellence, au cours de laquelle, les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de la CEB, ont défilé pour recevoir des prix. Les meilleurs élèves du CP1 au CM1, ont été récompensés par des kits scolaires.

Pour les élèves de CM2, c'est plutôt les résultats de l'examen du CEP, qui ont servi de baromètre pour désigner les lauréats. Ainsi les deux meilleurs « certifiés » de la CEB, Alimatou Kalilou Yattara de l'école de Clinganayé de et Djibrilla Youssaou Maiga de l'école de Falagountou B, ont reçu chacun un vélo et des fournitures.

La meilleure enseignante au CEP, Alice Sawadogo, chargée du CM2 de Falagountou B, qui a présenté 52 candidats pour 46 admis, a été récompensée d'une moto. Toute joyeuse, elle a remercié ses collègues pour leurs conseils, le chef de la CEB(CCEB), et le maire pour ce prix, ça l'encourage dit-elle, et elle tentera de faire le 100% l'an prochain.

D'autres enseignants au nombre de cinq ont aussi été primés, les uns avec des plaques scolaires, les autres avec des tablettes, des PC, des bouteilles de gaz, etc.

Les résultats d'ensemble au CEP, donnent 13 admis sur 23 pour Goulgountou, 61 admis sur 87 pour Falagountou A, 46 admis sur 52 pour Falagountou B, à la grande satisfaction du CCEB, Salifou Zoundi, « Nous enregistrons 63% dans l'ensemble, nous en sommes fiers », indique-t-il.

Il s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie, qui pour lui honore l'enseignant, et reconnaît sa valeur au sein des populations. Le maire Saïdou Maiga se réjoui.

« Je félicite les enseignants pour les résultats probants atteints en classe et aux examens durant l'année, et surtout d'être restés à leur poste, malgré la psychose sécuritaire dans la région »,souligne-t-il.

En effet Falagountou est une région frontalière, à 3 Km du Niger. Toutes les classes de la CEB, ont été électrifiées par la mairie, et bientôt, selon le maire, un partenariat sera signé entre la CEB et la mairie, pour plus d'aides. Des prestations d'artistes et des sketches d'élèves, ont agrémenté de bout en bout, la cérémonie.