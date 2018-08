Sénégal: Louis François Mendy, finaliste du 110 mètres haies - «Je vise une medaille d'or, comme Dia Ba»

interview

Finaliste aux 110 mètres haies, Louis François Mendy, 19 ans, élu meilleur athlète junior de l'Afrique de l'Ouest, a été l'une des plus grandes satisfactions dans la sélection sénégalaise. Débordant d'ambitions, le sociétaire de l'Entente Athlétic Club de Grand Yoff voit déjà grand : une médaille olympique. Comme son idole, El Hadji Amadou Dia Bâ, qui, lui aussi, a décidé de le prendre sous son aile.

Louis, vous venez de terminer une course en finale des 110 mètres haies. Pouvez-vous revenir dessus ?

«Je remercie d'abord tous les Sénégalais, ma famille, mes coaches pour tous les encadrements. Ils m'ont soutenu. Dieu l'a voulu (il a terminé 5ème en finale, une perf' de 13,94 sec, Ndlr) ainsi mai j'ai voulu honorer toutes les personnes en montant sur le podium. Hélas, c'est comme ça.

J'ai fait tout mon possible. J'ai même failli faire un faux-départ. Cette crainte m'a empêché d'avoir un bon départ. Je pouvais partir. J'ai hésité deux fois.

J'ai fait une faute sur la deuxième haie. Je ne croyais même pas que j'allais terminer la course mais j'ai réussi. Je me suis donné jusqu'au fond.

Malheureusement, Dieu l'a voulu ainsi. J'ai terminé 5ème. Mais, je suis fier de ça. Depuis le début de championnats, je suis le premier junior à faire 13 sec 94 et ça, j'en suis fier. Ça me donne une expérience. J'ai appris beaucoup de choses.

13 secondes 94, c'est votre meilleure performance de la saison aussi. C'est une satisfaction personnelle.

Oui ! 13,94 sec, c'est ma meilleure performance de l'année. Ça me motive pour l'année prochaine. Je sais maintenant ce qui m'attend et ce qui me reste à faire.

Est-ce que ce n'est pas le stress qui a perturbé votre course ?

Paradoxalement je n'avais le stress. Je n'avais pas de chance seulement. Même lors des demies, je n'en avais pas. Juste que j'ai voulu aller vite, j'avais l'envie et c'est la raison pour laquelle, j'ai fait une faute et c'est normal.

Comment entrevoyez-vous l'avenir ?

Comme je l'avais dit hier, je suis encore jeune. Je vise quelque chose dans la vie. Je veux être champion d'olympique comme Amadou Dia Bâ. Je veux être champion aux jeux olympiques si Dieu le veut. Je vais continuer à bosser. Tout à l'heure, j'ai parlé avec lui (Dia Bâ, Ndlr) et il m'a conseillé. Ça me rassure.

Donc, c'est Amadou Dia Ba, votre idole ? Vous avez ces relations ? Qu'est ce que vous attendez de lui concrètement ?

On a discuté ensemble. Après , une fois arrivés à Dakar, on va essayer de voir.

Le Sénégal est venu avec une sélection de 20 athlètes. Finalement, ils ont participé à trois voire quatre finales. Dans l'ensemble, comment analysez-vous la participation du Sénégal ?

Pratiquement, la majeur partie est allée jusqu'en finale. On a perdu. C'est le sport qui est comme ça. Mais, on doit nous aider. Si les autorités misent sur nous, on va beaucoup gagner. Parce que le sport demande trop d'investissements sur l'athlète. Il faut que tu mises sur lui pour qu'on puisse gagner quelque chose.