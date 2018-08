Soudan: Une nouvelle chance de paix

- Les Parlements arabe et panafricain ont mis l'accent sur la nécessité pour le Parlement panafricain… Plus »

Mais aussi et surtout l'accord du 26 août 2015 qui formait un gouvernement d'union nationale et réinstallait Riek Machar dans ses fonctions de vice-président de la République. Encore faut-il rappeler qu'avant la signature de l'accord de paix du 27 juin, la communauté internationale s'était fortement mobilisée pour ramener les protagonistes à de meilleurs sentiments.

Ce texte prévoit également, en plus des 30 ministres déjà en exercice, la nomination de quinze autres dont dix pour le camp de Riek Machar et cinq autres pour les autres groupes de l'opposition. Il s'agit aussi d'ajouter 150 membres au parlement actuel avec l'intégration des différents partis politiques de l'opposition.

La signature, hier, à Khartoum au Soudan, de l'accord final sur le partage du pouvoir et la gouvernance au Soudan du sud est la matérialisation du consensus trouvé le 7 juillet dernier à Kampala en Ouganda entre le président Salva Kiir et son principal opposant Riek Machar. En présence du président ougandais, Yoweri Museveni et de son homologue soudanais, Omar el-Béchir.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.