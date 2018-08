Sénégal: Le savoir-faire - Quand la technologie s'essaye à la mode

Un mélange de jeunes filles d'écoles de formation en couture et celles du système éducatif ordinaire au Fashion tech (mode et technologie) a donné satisfaction, après un atelier de formation de deux jours à Goethe institut. C'est ce qu'ont déduits, samedi dernier à Dakar, les organisateurs de ce défilé d'objets connectés.

Jadis deux univers distincts, de plus en plus, la technologie s'essaye à la mode, aujourd'hui. Ce qui donne plus ou moins réussite. Ce ménage de savoir-faire inspire de jeunes filles d'écoles de formation en couture et d'autres du circuit scolaire des niveaux de la Quatrième à la Terminale.

Un avenir prometteur, même si ces incursions restent encore assez exceptionnelles. Un défilé Fashion tech de présentation de vêtements connectés réalisés par ces filles dans le cadre d'un atelier de deux jours a eu lieu à Goethe institut, samedi dernier.

Ces créativités feront dire à Christelle Scharff, co-fondatrice de mJangale que «de plus en plus on voit des objets connectés surtout avec les artistes lors des spectacles (shows).

Et ça donne de la valeur, de l'attractivité, de la lumière... Ce qui est une bonne chose de voir les habits traditionnels connectés pour donner plus d'attractivité». Le but, poursuit Christelle Scharff, «c'est d'initier les jeunes à la programmation, avec une méthodologie basée sur la réalisation du projet. Concrètement, il s'agit d'intégrer la technologie dans un vêtement.

Et donc, cette réussite est le fruit d'un travail disciplinaire avec de jeunes filles très créatives... » A l'en croire, «le fait d'associer la technologie à la mode est une bonne chose. Car, la technologie est rentrée dans nos vies. De plus en plus, on note cela dans les vêtements de sport... pour la santé... », a-t-elle développé.

Lui emboitant le pas, Ramatoulaye Ly, styliste-modéliste et formatrice au Centre de formation professionnel à Dakar, de renchérir: «nous avons initié cet atelier de Fashion tech (mode et technologie) aux jeunes filles parce que c'est la mode du 21ème siècle.

Alors, c'est pour nous une manière de suivre la tendance qui intègre la technologie à la mode», a-t-elle dit, tout en précisant qu'«il s'agit, à partir d'un vêtement déjà créé, d'intégrer la technologie pour donner plus de la lumière.

Et donc, de l'attractivité, d'une part, et, d'autre part, amener les modélistes à prendre la dimension technologie dans leurs modes. En outre, nous avons pu démontrer que ce savoir-faire était ouvert. Et donc, il n'y pas que seulement celles ou ceux qui ont fait des cours en couture... »