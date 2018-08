Sénégal: Basketball feminin /Finale du play off-SLBC-DUC - Les saint-louisiennes sacrées championnes

Le Saint Louis basket club s'est succédé en lui-même au palmarès du championnat du Sénégal en enlevant, ce samedi 4 août, la finale du play off, qui l'a opposé au Dakar Université club C'était au terme d'une partie très disputée qu'elles ont remporté sur la marque de (70-62).

Les Saint-Louisiennes ont mis un pas vers le doublé qui leur tend le bras et qu'elles iront chercher lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Ce sera face à la même formation estudiantine.

Le Saint-Louis Basket club reste haut perché sur le basketball féminin. Comme la saison passée, le club saint Louisien a encore fait main basse sur le championnat de National 1 A en remportant, samedi au stadium Marius Ndiaye, la finale du play off féminin devant le Dakar Université club, leur plus grande rivale de cette présente saison et la seule équipe à rester invaincue tout le long du championnat.

Avec en primes deux victoires de rang. Mais les Saint Louisiennes ont cette fois sorti le grand jeu en s'adossant d'entrée sur une défense agressive. Ce qui leur a permis de prendre vite les devants ( 2-9. 3e), obligeant le coach du Duc Mborika Fall à prendre un temps mort pour réajuster ses plans.

Du coup, les Duchesses profiteront de la précipitation et des pertes de balles pour recoller au score grâce à l'adresse de leur pointeuse Fatoumata Diango (9 points) et Fatou Bagayoko. Au change, les Etudiantes ne perdent pas et se feront fort d'enlever le premier quart-temps (18-15).

Mais en mettant plus d'impact physique en défense, le Slbc refait son retard grâce au travail des pivots Ndoumbé Mbodj (10 points, 12 rebonds) et Khadidiatou Maïga (15 points, 6 rebonds), intraitables sur le rebond défensive et un Fatou Ndiaye « Dalva » ( 23 points), très adroite aussi bien sur les tirs que sur le jeu de pénétration.

Mieux, elles parviendront à aller à la pause avec une courte avance (31-33). Les Saint-Louisiennes restent sur le même rythme pour tenir à bonne distance les coéquipières de Nacira Traoré (9 points, 2 rebonds) pour creuser un peu plus l'écart (37-45. 5e).

La même Ndéye Fatou Dalva », sur tous les bons coups, porte son équipe qui corse l'addition au terme du troisième quart temps (43-54). Mais cet écart était loin d'être un grand handicap pour les Etudiantes. Leur meneuse Khady Dieng sonne la révolte et remet son équipe à flot (51-56. 5e) lui permettant de coller aux basques du Slbc.

Mais les partenaires de Maty Fall ne lâchent rien et parviennent à stabiliser l'écart à quatre points (60-64) à 18 secondes du coup gong finale, avant de se détacher et remporter le gain de la partie sur la marque de 70 à 62.

Le Slbc se succède au podium du championnat et reste sur une bonne lancée pour s'offrir le doublée lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui l'opposera au même adversaire.

Au titre des récompenses de la finale, Ndèye Fatou Ndiaye « Dalva » s'est vu attribuer le titre de meilleure joueuse (Mvp) et de meilleure marqueuse. Les trophées fair play et de meilleure passeuse sont allés respectivement à Salimata Diatta (Duc) et Maty Fall (Slbc)

JUPITER NIANG COACH DE SLBC : «Il fallait être costaud en défense»

« Le Duc est un équipe très aguerrie et très athlétique. Il fallait être costaud en défense et être bien organisé. Certes, on avait perdu contre le DUC en aller et retour mais nous avons tiré des leçons de ces défaites.

On est venu jouer sans pression, la pression devait se situer au niveau du DUC dans la mesure où on est détenteur du trophée. Nous allons d'abord savourer notre défense. Le travail va reprendre lundi pour préparer la finale de la Coupe du Sénégal. Nous allons continuer à travailler »