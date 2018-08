Sénégal: Lutte - Face to face Balla Gaye 2/Modou Lo

Balla Gaye 2 et Modou Lo ont préparé le terrain de leur confrontation qui aura lieu le 1er janvier prochain à l'arène nationale. Malgré la tension palpable accentuée par la bataille mystique dans les deux camps qui a failli faire capoter ce premier « face to face », les deux lutteurs ont fini par jouer la carte du fair play en appelant à la sérénité, à la non-violence et au fair play. Mais ils ont clairement affiché leur ambition pour leurs retrouvailles du 1er janvier prochain et leur enjeu dans leur parcours.

La bataille mystique a encore fait rage entre Balla Gaye 2 et Modou Lô qui ont tenu ce samedi leur premier face à face en direction de leur combat organisé par Gaston production le 1er janvier prochain dans la toute nouvelle aréne nationale.

Sur le plateau organisé par la Tfm à la place du Souvenir, les comportements antisportifs, et la bagarre générale entre supporters ont failli plomber la manifestation. Les deux lutteurs profiteront du retour à la normal pour bannir les faits de violence et appeler à plus de fair play dans le rang de leur supporters qui ont porté l'excitation à leur comble.

Balla Gaye 2 : «je veux éclaircir aux yeux des Sénégalais beaucoup de choses»

Balla Gaye 2 révèle avoir tout fait pour en découdre avec Modou Lô.

«Je prends toute la mesure de ce combat. Je veux dire que j'ai cherché pour que le combat soit monté. Modou est « Ndanane », (Un lutteur hors pair). Balla Gaye 2 l'est aussi. Nous avons franchi beaucoup d'étape. Je l'ai croisé en 2010 et je l'ai battu », a-t-il indiqué, lors de son premier face-à-face avec son adversaire, ce samedi, sur la Place du Souvenir.

«Mais je veux éclaircir aux yeux des Sénégalais beaucoup de choses. Quand on parle de lutte avec frappe, on ne peut pas ne pas parler des Balla Gaye 2 et Modou Lô. Nous prions pour que les actes de violences notés tout à l'heure ne se reproduise plus » a imploré Balla Gaye 2.

«J'implore le Tout-Puissant de me donner la victoire. Dieu fasse que le lutteur le plus fort, le courageux et le plus jeune gagne le combat», souhaite le Lion de Guédiawaye, avant d'ajouter : « Si on confirme la présence de Macky Sall, le jour du combat, je pense qu'un tel combat le mérite. C'est un combat de dimension internationale », souligne t-il, avant de récuser toutes formes de violence.

« Nous sommes entre responsables. Les supporters et les amateurs le sont aussi. Je ne demande à personne de se bagarrer ou de verser de l'eau bénite à personne. Je prône la non-violence », fait-il remarquer

Modou Lo : «ce combat, j'en fais une affaire personnelle»

«Les supporteurs l'ont attendu mais c'est mon combat. Ce combat, j'en fais une affaire personnelle. Je sais que mes supporters l'ont voulu. Nous allons rester dans la même dynamique. Faire ce que l'on doit faire et attendre que Dieu nous accorde la victoire », déclare-t-il.

«Je suis prêt sur tous les plans, j'ai travaillé dur. Ce combat compte énormément pour moi... », poursuit-il, reconnaissant qu'il fera face à un Ndanane (lutteur hors pair).

« On s'est affronté il y a 8 ans. On se retrouve parce que nous avons prouvé et réaliser des résultats. Sur la présence du Chef l'Etat, c'est le lieu de remercier pour ce qu'il a réalisé et qui contribue au développement de la lutte. J'espère ouvrir l'arène nationale par une victoire...

Pour ma préparation, rien ne changera. J'aurai aimé l'effectuer au Sénégal, mais je n'en fais pas une fixation parce que je ne suis pas dépassé par l'événement. Il fera ce qu'il faudra », dira t-il, tout en répondant aux vœux de son adversaire.

«Que sa prière soit exaucée. Je pense être le plus courageux, le plus jeunes, le meilleurs en lutte. Je pense que j'ai tous ces atouts», répond t-il. Le Roc des Parcelles assainies n'a pas manqué d'accuser le frère du promoteur Aziz Ndiaye, d'être à l'origine des violences déclenchées: « Ceux qui connaissent savent que nous défendons la non-violence.

Nous demandons à nos supporters de garder la sérénité pour ce combat. Lors de notre passage, Badou Ndiaye, le frère de Aziz Ndiaye, m'a jeté un liquide. J'appelle mes supporters au fair play et à la discipline», soutient-il.