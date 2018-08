Afrique de l'Ouest: Finance islamique - Un levier important pour l'emergence des états de l'UEMOA

Les étudiants de la première promotion en MBA Finance islamique du Centre africain d'études supérieures en gestion (CESAG) ont célébré la Journée africaine de la finance islamique avant-hier, samedi 04 aout 2018. Cette journée axée sous le thème «Contribution de la finance islamique à l'émergence des Etats de l'UEMOA» a vu la participation d'éminentes personnalités.

Le MBA en Finance islamique est le fruit d'une collaboration entre la Banque islamique de développement (BID) et le Centre africain d'étude supérieur en gestion (CESAG).

Le but de cette formation qui en est à sa première promotion est de mettre à disposition des pays développés et dans la sous région des experts en finance islamique, qui s'adaptent aux réalités de nos différents pays.

Les pionniers de cette filière au CESAG ont réussi l'organisation, avant-hier samedi, de la Journée africaine de la finance islamique orientée sur la «Contribution de la finance islamique à l'émergence des Etats de l'UEMOA».

Un thème qui est plus que d'actualité, selon le directeur général du CESAG, Pr Balibe Serge Auguste Bayala qui met cependant les étudiants au défi: «l'ambition que nous avons est que, le Sénégal étant un pays hôte, je demande à ce que nous puissions être à la hauteur de ce que le Sénégal nous a apporté.

Et nous devons être des acteurs qui portent le projet Sénégal». M. Bayala ajoute que le MBA en Finance islamique découle d'une longue évolution du CESAG. «Cette formation en finance islamique fait partie d'une mutation progressive du CESAG vers une business évolue, qui a pour ambition de devenir business school de référence international.

Et, pour cela, le CESAG se doit d'apporter des choses exceptionnelles, des choses nouvelles. Et c'est en cela que participer, auprès de la Banque centrale qui est notre organe de tutelle à vulgariser, à répandre et à disséminer la finance et plus spécifiquement la finance islamique, est une mission fondamentale de notre institution.»

Le conférencier, Dr Diéye trouve le thème utile et légitime. Ce dernier propose, entre autres défis que l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) doit relever, une détermination politiques et l'engagement à mettre en œuvre les reformes requises et des infrastructures crédibles pour qu'elle puisse ainsi tirer profit des opportunités de la finance islamique. Il s'y ajoute des campagnes de sensibilisations sur la finance islamique et la mise en place d'une infrastructure juridique et judiciaire.