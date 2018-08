Tunisie: L'allaitement maternel ne dépasse pas 8,5% à l'échelle nationale

L'association "Hanen" a été créée en juin 2018, avec pour missions de promouvoir l'allaitement maternel par le renforcement de sa pratique en Tunisie à travers l'information et la formation, et l'entretien des relations de coopération actives dans le domaine de l'allaitement maternel

La Smam a eu lieu pour la première fois en 1992, et est maintenant organisée dans 120 pays par l'Unicef et ses partenaires, dont l'alliance mondiale pour l'allaitement maternel (Waba) et l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, elle est axée autour d'un thème central différent.

Cette visite s'inscrit également dans le cadre de la mise en application de la convention de partenariat, signée entre la direction des soins de santé de base (DSSB) et l'association "Hanen" pour la promotion de l'allaitement maternel, mercredi dernier, a précisé Dr. Amel Ben Said, directrice des soins de santé de base.

