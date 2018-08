Egypte: Confirmer l'esprit de Kampala

En effet, avec le retour au bercail de l'axial Mohamed Ali Yaâkoubi, la récupération de Iheb Mbarki et Ali Mechani et la réussite de Amine Meskini, la ligne arrière de l'Espérance va certainement recouvrer sa vigueur des meilleurs jours.

Et même en ce qui concerne la défense qui a souvent constitué un grand souci pour la large famille espérantiste, elle est sur le point de subir un grand relookage susceptible de la rendre beaucoup plus performante.

Avec Chaâlali, Kom, Bguir (ou Coulibaly) et Anis Badri, l'EST peut désormais se vanter de posséder l'un des meilleurs milieux de terrains en Afrique.

Le retour de Ghailane Chaâlali a été très payant à Kampala au risque de contraindre Coulibaly à devenir son remplaçant à l'avenir. Avec Chaâlali le milieu de terrain a retrouvé toute sa verve. Il le sera encore plus avec le retour du Camerounais Franck Kom qui a sauté le match de Kampala à cause du deuxième avertissement suspensif.

Tout le monde sait qu'avec les Egyptiens, et quelle que soit la stature de l'adversaire, c'est toujours des matches de derby qui sont au programme et qu'il n'est pas aisé de donner des pronostics trop optimistes.

