Tunisie: De l'alternatif, comme on l'aime !

Ce qui est intéressant, c'est que les artistes de Wust el balad ne chantent pas bêtes ! Ils puisent leurs sujets de la réalité quotidienne dans laquelle ils sont ancrés, du «cœur de la ville»... Engagement et critique, il y en a, sociaux surtout, mais politiques aussi. Et pour la romance, grande place il y a. Chaque chanson est une histoire, réelle ou imaginaire, un «réquisitoire » (aux réseaux sociaux par exemple) ou un hymne à l'amour ou à la condition humaine...

Il allie le style traditionnel égyptien à la touche musicale moderne. Il fusionne, sans fausses notes, différents genres et répertoires musicaux : folklore égyptien, jazz, blues, rock, sonorités africaines et américo-latines... Malgré tous ces mélanges, toutes ces variations modales, le résultat semble couler de source. Un groove saisissant qui dévoile une recherche musicale très pointue et des rythmes souvent entraînants qui n'ont pas laissé le public indifférent.

