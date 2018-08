Tunisie: 284 infractions enregistrées

Cette campagne lancée par la Direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services, relevant du ministère du Commerce, avait pour objectif de contrôler la qualité et la salubrité des produits alimentaires sensibles et facilement périssables et à grande consommation durant la saison estivale (viandes et dérivés, poissons, lait et dérivés, glaces...).

Elle a permis de saisir plus de 165 kg de produits alimentaires divers (salami, jambon, escalope, épices...) et environ 100 litres d'huile subventionnée.

Des procédures de fermeture ont ainsi été engagées contre 11 locaux commerciaux, dont des cafés et des restaurants, et plus de 80 avertissements verbaux et écrits ont été émis.

50 brigades de contrôle ont participé à cette campagne, dont 14 dans le Grand-Tunis et 36 dans les régions et près de 1.100 visites d'inspection et de contrôle ont été effectuées.

Il est à noter que le Grand-Tunis a enregistré la saisie de plus de 100 kg de produits alimentaires périmés, la rédaction de 32 infractions sanitaires et 23 autres économiques, 5 propositions de fermeture de restaurants et 27 avertissements écrits et verbaux.