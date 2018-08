Tunisie: Comment faire mieux avec la même chose

Les Femmes leaders mondiales de Tunisie sont des femmes sages. Elles se sont inspirées du livre pertinent de Radhi Meddeb, «Le désenchantement du jasmin», pour pousser plus loin la réflexion, et susciter le débat. Et pour illustrer leur choix de continuité, leur inscription dans une évolution positive, qui saura retenir le meilleur, elles ont choisi, pour leur rencontre, un lieu d'Histoire rappelé à une vie nouvelle : le palais de Lella Chedlya, princesse beylicale, qu'un mécène éclairé a restauré avec un goût et un respect du patrimoine remarquables pour en faire un lieu de partage, de rencontre et de convivialité.

Au fond d'un jardin digne du Grand Maulnes, face à une porte vert céladon, et au bout d'un chemin d'eau, s'élève un superbe palais aux proportions d'une élégante légèreté. Dans ce magnifique décor de marbres et colonnades, stucs et lambris de faïence, boiseries peintes et sculptées, il était difficile, pour les femmes leaders mondiales, réunies, et pour leur invitée d'honneur, madame Hilde Heye, présidente fondatrice de Femmes leaders mondiales de Monaco, et présidente de la Chambre des femmes chefs d'entreprise de Monaco, de ne pas être distraites par le décor. L'autorité souriante de Sonia Ben Mrad, présidente fondatrice de l'association, sut très vite les concentrer sur le débat.

Avec pour socle de réflexion le livre de Radhi Meddeb, mais également sa présence active, une trentaine de femmes Leaders et Experts dans leur domaine, ont pris la parole pour présenter leur propre expérience, et leurs propositions concrète d'optimisation. Hilde Heye, l'invitée monégasque, a ouvert le débat en présentant l'expérience d'un petit pays qui a su voir grand. Les interventions étaient variées, personnelles, intéressantes parce que touchant à tous les domaines, et illustrant savoir-faire et créativité. Et c'est à cette occasion que Sonia Ben Mrad annonça que, dans le cadre d'une action d'optimisation des ressources, Femmes leaders mondiales de Tunisie s'engage comme partenaire officiel de la promotion et du mécénat du site archéologique du Tophet de Salambô.

Quand les femmes tunisiennes se mettent en marche, rien ne peut les arrêter. Bon vent.