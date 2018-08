Tunisie: Retrouver sa vocation

Le passé éclaire le présent

Les Aghlabides projettent de retrouver les anciennes traditions d'enfanter des talents dans la catégorie des jeunes comme furent Ben Nacer, Badra, Sallemi, Derbal, Chermiti, Ouertani, Denden et autres. Et Mohamed Jerriri de souligner : «Pour atteindre les objectifs tracés en matière de formation des jeunes, un énorme travail est nécessaire et dont le club ne pourra récolter les fruits avant quelques années. La méthode de travail qui sera adoptée s'inspirera des expériences antérieures dont la finalité consiste à former de jeunes footballeurs alliant les talents et la force mentale en y associant formation, éducation et discipline». Le nouveau directeur technique des jeunes a aussi insisté sur la nécessité de renforcer l'infrastructure de base et le potentiel humain du club pour aider à la réalisation des objectifs tracés. C'est pourquoi le choix des entraîneurs des catégories des jeunes se fera sur des critères logiques et sur l'expérience avec les jeunes. Le travail du technicien aghlabide débutera dans les prochains jours par une prospection générale dans les enfants du club pour faire la sélection et retenir les meilleurs éléments dans les différentes catégories.

Un choix contesté

Comme la plupart des décisions, ce choix n'a pas fait l'unanimité des supporters aghlabides qui ont affirmé que l'instabilité du travail dans la direction technique ne donnera pas des résultats attendus. Il est à rappeler que les Aghlabides ont engagé au cours des quatre dernières années les Ali Khélil, Mohamed Regaieg, Fathi Ben Ghanem et Kacem Jabbès sans réussir une formation solide des jeunes, faute de moyens et d'harmonie avec les dirigeants pour l'avenir du club. On s'interroge si Jerriri résistera aux vents du changement pour continuer son projet?