Sénégal: Malicounda - Aminata Mbengue Ndiaye distribue 100 brebis et 3 beliers géniteurs

Maguette Sène, le maire de Malicounda, a fait l'historique du foirail avant d'inviter son comité de gestion à une gestion transparente et à un entretien des lieux. Il n'a pas manqué de signaler le ratio de la population de sa commune constituée à 74% d'éleveurs (des peuls et des sérères).

Elle a demandé aux maires du Sénégal, à travers leur association, de s'approprier le projet et de suivre les pas de ceux qui ont mis en place 3 millions de F Cfa, à partir de leurs budgets, pour l'achat de brebis et de géniteurs «laadoum». Madame Aminata Mbengue Ndiaye a invité à une généralisation du projet dans toutes les communes du pays.

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales a fait le point sur le bilan de l'approvisionnement en moutons lors de la Tabaski 2017 avec 317.000 têtes répertoriées dans les marchés forains et 600.000 dans les marchés quotidiens. Ces statistiques, à l'en croire, montrent une augmentation 236.000 moutons par rapport à l'année 2016.

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales a expliqué que le projet Imam est le fruit d'une collaboration entre l'Association des maires du Sénégal, son département ministériel, la Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale et Heifer International assurant l'efficacité opérationnelle pour des garanties de réussite.

Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Elevage et des Productions animales, a présidé hier l'inauguration du foirail de Keur Balla Lo, dans la commune de Malicounda (département de Mbour), en présence de Madame Anta Sarr Diacko, Déléguée générale de la protection sociale et la solidarité nationale.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.