«Adresse à Sahara-Ba», qualifié comme étant un essai, devra permettre, dès lors, de réorienter notre société vers la quête de nouvelles valeurs. Originaire de Joal, Louis Alphonse Sarr est auteur d'articles et d'ouvrages dont «Auspice», paru en 2011, et «Hommage à Serigne Saliou», publié en 2012.

Le second aspect est, quant à lui, lié à la «volonté, suivant une certaine norme, à vouloir expliquer l'histoire, son évolution, ses enjeux, ses challenges, ses défis, par la méthode scientifique, et rien que par la science».

«Notre état sidéen est lié au détournement de notre conscience historique, grâce à une politique très ancienne de la table rase sur notre saga et de brouillage de notre mémoire et d'assurer enfin le suivi de cet emprisonnement de conscience par nous-mêmes africains», a expliqué Khadim Diop.

Le livre publié par la maison d'édition Sebremon et que l'administrateur Khadim Diop a bien voulu présenter au public avant-hier, samedi 4 août, à la Maison de la culture Douta Seck, est préfacé par Pr Guedje-Mbamboulhane et de M. Sanka Jean Christophe Nzalé, professeur de Lettres modernes.

Il n'est plus de ce monde, mais son ouvrage est plus qu'actuel du fait qu'il appelle au réveil de la conscience noire, en perspective du couronnement de l'histoire par la Renaissance africaine.

«Adresse à Sahara-Ba», c'est le titre de l'ouvrage de Louis Alphonse Sarr, présenté à titre posthume avant-hier, samedi 4 août. Publié à la maison d'édition Sebremon, le livre parle de la Renaissance africaine. L'auteur propose des pistes et donne des perspectives pour refaire l'histoire et réparer toutes les hémorragies que l'Afrique a subies dans le passé.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.