Algérie: Intempéries/Protection civile - Plusieurs interventions pour sauver et assister les personnes touchées

S'agissant des cas de noyade dans des mares d'eau et des barrages, la même source déplore trois cas qui ont eu lieu à Tamanrasset, jijel et Mascara. Concernant les accidents de la route, la Protection civile a enregistré 4 décès et 31 autres blessés durant les dernières 24 heures.

Il est ainsi fait état du repêchage du corps d'un homme de 65 ans décédé emporté par les eaux d'un oued à Oum El Bouaghi et d'un cas d'un jeune de 32 ans foudroyé par le tonnerre à Guelma. Une opération de sauvetage de trois familles cernées par les eaux pluviales a été également accomplie à Khenchela et 03 personnes à bord de 02 véhicules légers cernées par les eaux d'un oued en crue au village islisekine commune de Abalessa ont été sauvées par les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset, précisent les services de la Protection civile dans un communiqué.

