Kenya: Athlétisme/Championnats d'Afrique - L'Algérie 5e, le Kenya sacré

L'Algérie prend part à ce rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d'athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Océanie.

Depuis le début de ce rendez-vous continental, l'Algérie a remporté trois médailles dont deux en or grâce à Larbi Bourrada (décathlon) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies). L'autre breloque (bronze) a été l'oeuvre samedi de Mohamed-Yasser Tahar Triki, 3e dans le concours du triple saut.

Lors des épreuves de la matinée, l'Algérien Mohamed Ameur avait terminé à la 6e place de l'épreuve du 20 km marche, en bouclant la course avec un chrono de 1 heure, 28 minutes et 37 secondes, loin derrière le Kényan Samuel Gathimba sacré champion d'Afrique (1h 25:13).

