Tunisie: Les perchistes au-dessus du lot

Boubaker finaliste

Dans la course du 1500m, et si Aberraouf Boubaker, 7e dans sa série, a été repêché au temps en réalisant 3'44" pour disputer la finale, Abdessalem Layouni a déçu. Bien qu'il ait aussi terminé 7e dans sa série, il n' a pas été qualifié à la finale. Et encore une fois, Layouni confirme à l'image de son compatriote Riadh Chenini qu'il ne réussit pas sa course tactiquement. Pourtant les deux athlètes ont du potentiel.

La moisson tunisienne

Jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat,la moisson tunisienne est de 5 médailles (2 en or et 3 en bronze). Ce nombre de médailles s'élèvera sans faute. Les marcheurs Hassanine Sebaï et Chahinez Naceri sont en mesure de monter sur le podium.

Laâzizi sur le podium

Zied Laâzizi a confirmé son talent dans la course de 400 m haies. Après une belle prestation aux championnats méditerranéens (U23) organisés au mois de juin dernier en Italie, il vient de s'illustrer à l'échelle africaine en glanant la médaille de bronze avec un chrono de l'ordre de 49"47 soit à 7 centièmes du deuxième en l'occurrence Cornel Frederiks d'Afrique du Sud. La médaille d'or est revenue à l'Algérien Abdelmalek Lahloulou qui a couvert la distance en 48"47. Laâzizi qui a réalisé cette année 49"13 pourra aller loin dans la course de 400m haies si on lui accorde un très bon programme de préparation surtout qu'il est entre de bonnes mains. Son entraîneur de l'AC Nabeul n'est autre que l'ex-recordman de la spécialité Fadhel Khayati.

Chenini trahi par sa stratégie

Encore une fois, Riadh Chenini échoue tactiquement. Après avoir parcouru la course de 800 m en demi-finale en 1'47"66, il a déçu avant-hier en finale. Il a terminé 8e avec un chrono trop modeste de l'ordre de 1'51"46. Certes, Chenini (22 ans) n'a pas bien dosé ses efforts au cours de la course mais il faut aussi reconnaître que ses adversaires sont plus expérimentés que lui. La preuve : les trois premiers ont couvert la distance en 1'45". Le vainqueur Amos Nigel du Botswana a réalisé 1'45"20, le second devançant le Kenyan Corir (1'45"65) et le Marocain Mustapha Ismail (1'45"95)