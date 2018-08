Tunisie: Comme au bon vieux temps

Par ailleurs, les militants de première heure et les personnalités politiques de diverses régions ont assisté à une conférence sur «la lutte nationale et la vie du leader de la nation», présentée par le Dr Amor Chedly qui a eu lieu à la commune laquelle a abrité aussi, à cette occasion, une exposition documentaire de photos d'archives sur l'épopée bourguibienne et la lutte nationale de tout un peuple contre l'oppression coloniale.

Au cours de la matinée du 3 août , des personnalités politiques et de nombreux militants venant de divers coins de la république ont observé une minute de recueillement , récité la Fatiha à la mémoire du leader et déposé des gerbes de fleurs sur son tombeau.

