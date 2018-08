Tunisie: Des indices prometteurs

Quant à la coupe de la fédération organisée au nom de feu Hamida Boutheraâ, l'une des principales fondatrices de la Fédération tunisienne de mini-foot et épouse du président de la fédération Achraf Ben Salha, elle a été remportée par l'équipe de l'Aouina qui a battu l'équipe de Corniche de Bizerte (3-0).

Titre mérité

La finale du championnat national organisée une semaine avant celle de la coupe entre l'équipe de Tronja et celle de Dar Chaâbane El Fehri a été remportée par Tronja qui a gagné le match sur le score de (3-2). Débutant les débats en force, l'équipe de Tronja est parvenue à marquer trois buts de suite par l'intermédiaire de Oussama Attalalh et Omar Neceri (à 2 reprises). Toutefois, l'équipe de Dar Chaâbane a riposté au cours de la 2e période de jeu, en inscrivant 2 buts par Kobail Arouri et Ghaïth Mehrez, mais sans pouvoir égaliser. L'équipe de Tronja a réussi à conserver son avantage pour s'adjuger le titre qu'elle a bien mérité. Elle a été solide dans la 1ère place de son poule tout au long de la saison et elle a éliminé en demi-finale la grande équipe d'Al Mawani de La Goulette aux tirs au but.

Un bilan positif

En évaluant le bilan de la saison, le président de la Fédération tunisienne de mini-foot, Achraf Ben Salha, s'est montré très satisfait. «Une saison exceptionnelle et un bilan très positif», nous a confié Ben Salha, en mettant en exergue l'augmentation des clubs évoluant en nationale (72), les arbitres (100), les commissaires et les stades qui se sont élevés en un laps de temps, ce qui a poussé la fédération à créer un championnat de Ligue 2. «C'est grâce à la popularité de notre sport et la bonne couverture médiatique de notre activité que le nombre des adhérents a augmenté d'une façon inattendue. La chaîne Nessma et la Radio nationale diffusent 3 matches en direct par semaine», a ajouté Ben Salha.

Résultats flatteurs

Le président de la Fédération tunisienne de mini-foot a mis en évidence les bons résultats de l'équipe nationale au cours de la saison écoulée. A commencer par la 5e place lors du Mondial organisé au mois d'octobre dernier à Nabeul, et au cours duquel Ouday Belhadj a été élu meilleur joueur. D'ailleurs, il a été recruté par un club américain. Par la suite, l'équipe de Tunisie s'est qualifiée à la phase finale de la prochaine édition du Mondial qui sera organisé en Australie en 2019, et ce, après avoir terminé en 3e position lors au championnat africain organisé en Libye. «Je n'oublie pas de mettre en évidence la très bonne organisation du Mondial à Nabeul avec la participation de 24 pays qui nous ont fait des éloges et notamment la Fédération internationale qui a décidé d'organiser le championnat des continents au mois de décembre de chaque année à Tunis, à commencer par décembre prochain», a précisé Ben Salha.

Besoin de soutien

Malgré le bon travail administratif effectué par des agents professionnels, Ben Salha a confirmé que la fédération est décidée à chercher de nouvelles ressources par l'intermédiaire des opérations de sponsoring, et ce, pour améliorer son rendement à partir de la prochaine saison qui débutera au mois d'octobre .