Tunisie: La cadence s'accélère

Jacob Antonio dispose juste d'un mois pour compléter le travail volumineux de grande haleine entrepris et qui va apporter la cohésion nécessaire entre les secteurs de jeu et de perfectionner les automatismes des attaques. «Le progrès est évident. Rien n'a été laissé au hasard. Le groupe se soude d'une étape à l'autre. Le long cycle de travail finira par donner ses fruits et présentera une équipe hautement homogène et compétitive», souligne le sélectionneur assistant, Noureddine Hfaeïdh.

On enchaînera aujourd'hui avec la deuxième semaine du stage de Sousse après l'annulation de celui de Kélibia. Le staff technique qui a jugé inutile de faire le déplacement au Cap Bon puisque le voyage à Moscou se fera ce samedi à 23h00 à partir de Monastir. Il vaut mieux donc effectuer deux séances d'entraînement ce jour-là à Sousse.

L'étape du Moscou qui démarrera le dimanche 12 août revêt de l'importance dans la mesure où l'équipe de Tunisie aura l'occasion de se mesurer à son homologue russe concernée elle aussi par le Mondial, et ce, à deux reprises. Deux tests grandeur nature face à un «sparring partner», à la valeur établie, permettront à Jacob d'évaluer l'état de son équipe et de voir dans quelle direction axer son travail durant le reste de la préparation. Les deux rencontres amicales de Moscou interviendront à trois semaines de la confrontation officielle entre les deux mêmes équipes le 14 septembre dans le cadre de la troisième journée du premier tour du mondial.

Jacob Antonio veut conserver les joueurs du stage de Sousse pour le voyage à Moscou. Même Chokri Jouini, en dépit de son inaptitude, serait probablement de la partie. L'entraîneur national accorde de l'intérêt à la rééducation de Jouini qui doit continuer sous sa direction et par le préparateur physique du club français de Chaumont.

Le stage de Moscou précède la dernière sortie prévue à Prague en Tchèquie du 30 août au 2 septembre, au cours de laquelle l'équipe de Tunisie affrontera son homologue tchèque dans deux rencontres.

Du renfort à l'EST

L'Espérance de Tunis, qui jouera la saison prochaine sur quatre fronts, est la première qui a déjà commencé ses préparatifs. L'équipe s'est assuré officiellement les services des deux internationaux, à savoir Amen Allah Hmissi, l'inamovible attaquant de l'Etoile du Sahel avec un contrat de trois ans, et le contreur central Mehdi Ktata, ex-USTS, pour un contrat de sept ans.

Mounir Gara, nouveau DT du COK

Retour au bercail. Mounir Gara vient d'être désigné par le comité directeur du COKélibia en tant que directeur technique de son club d'origine. Mounir dispose d'un CV riche et d'une longue expérience; il a entraîné les grands clubs de Tunisie comme l'EST, le COK, le CA, le CSS et la Saydia, et d'autres du Golfe. Là où il passe, il rafle la mise.

A peine installé dans son nouveau poste, Mounir Gara a confié les destinées techniques de l'équipe seniors à Mohamed Ali Ben Cheikh, et celles de l'équipe seniors féminines à Hatem Sammoud.