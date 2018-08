Afrique: Coupe du Monde Féminin U20 - La France s'est imposée 4-1 face au Ghana pour son entrée en lice

Cela avait le mérite de piquer au vif des Françaises moins en verve depuis le retour des vestiaires. Elles retournaient à l'attaque sous l'impulsion d'Annihita Zamanian dans tous les bons coups (66', 83'), et en étaient récompensées en fin de match par un but de Sandy Baltimore (4-1, 90+7).

On attendait une réaction du Ghana orpheline de sa star blessée Princella Adubea... elle est venue à la 58ème minute. Lancée dans la profondeur par Grace Asantewaa, Sandra Owusu-Ansah crochetait Mylène Chavas sortie à sa rencontre, et réduisait la marque (3-1, 58').

Les Tricolores rataient le break deux minutes plus tard via Bacha malgré le but grand ouvert, mais ce n'était que partie remise. Car Marie-Antoinette-Katoto débordait côté gauche pour trouver le plat du pied Hélène Fercoq et doubler la mise (2-0, 27'). Quatre minutes plus tard, Laurent enfonçait le clou d'un ballon lobé, barre rentrante (3-0, 31').

