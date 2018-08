Ghana: Coupe du Monde Féminine U20 - Le Ghana chute d'entrée face au pays hôte

Dans le même groupe, les Pays Bas ont dominé la Nouvelle-Zélande (2-1). Et du coup le Ghana, dernier de la poule, est obligé de faire un bon résultat à l'occasion de son deuxième match face aux Pays-Bas le 08 août prochain pour rester dans la course pour la qualification.

Et ensuite, les Ghanéennes se disent que c'est jouable. Elles ont essayé de forcer le verrou sans succès mais laissent de l'espace derrière. Dans le temps additionnel, les joueuses du pays hôte profitent pour effacer l'espoir des africaines, un but de Sandy Baltimore (4-1, 90+7).

Une situation qui démoralise complètement Sandra Owusu-Ansah et ses partenaires qui encaissent le deuxième but de la partie, œuvre de Helene Fercoq ( 2-0, 27'). Les Africaines sombrent complètement et la gardienne Martha est obligée de faire un troisième voyage dans ses filets suite au lob de Laurent (3-0, 31').

Arrivées pour bousculer la hiérarchie dans le groupe A, les Ghanéennes ont été très surprises par la vivacité de leur adversaire. Et déjà à la 6è minute, les Africaines cèdent sur un but de Emelyne Laurent, aidée par la barre, après une passe de Selma Bacha, (1-0, 6').

