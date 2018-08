Ile Maurice: Commission d'enquête - Le secrétaire de la Présidence auditionné

La commission d'enquête sur les agissements d'Ameenah Gurib-Fakim ont débuté, ce lundi 6 août. Deux témoins ont déposé devant le Pusine Judge Asraf Caunhye, qui préside la commission, et ses deux assesseurs, les juges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna.

Les deux témoins étaient Satyadananad Aujeet, Deputy Permanent Secretary et Motichand Seebah, secrétaire de la présidence. Les deux sont venus armés de documents.

Motichand Seebah avait préparé un exposé pour expliquer sa fonction. Dans la foulée, il a produit des documents portant sur le rôle et les responsabilités du président de la République. Il a aussi révélé le nom de ceux qui géraient le site Web du Château du Réduit et a produit les deux communiqués émis le 14 et le 16 mars.

Financement du Planet Earth Institute

Il a aussi parlé d'une somme de Rs 3,7 millions et du financement du Planet Earth Institute, sans pour autant donner les détails. «Rs 3.7 m was credited out of which some of Planet Earth Institute was being funded», a dit Motichand Seebah devant la commission.

Satyadananad Aujeet, quant à lui, a fourni des copies de courriers échangés entre Ameenah Gurib-Fakim et sir Hamid Moollan. «Sir Hamid Moollan avait également adressé une correspondance au Premier ministre», a-t-il précisé au président de la commission et à ses assesseurs.