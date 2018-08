Burkina Faso: Elections de 2020 - Le Rassemblement patriotique demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour l'enrôlement des Burkinabè de l'étranger

Et pour ce faire, Duk Marcus et ses camarades invitent la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à prendre toutes les dispositions incitatives à un enrôlement conséquent des Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora en âge de voter pour les élections à venir.

Toutefois, il invite les autorités burkinabè à tout mettre en œuvre pour permettre aux compatriotes de l'intérieur et surtout ceux de l'extérieur, de disposer des documents exigés, notamment la carte d'identité burkinabè et le passeport afin d'accomplir leur droit civique.

Ledit rassemblement dit être convaincu que le vote de la diaspora est maintenant une réalité et sera une opportunité de raffermissement des liens entre la mère patrie et ses enfants.

