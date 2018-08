Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "L'économie ivoirienne s'est maintenue au rang des économies performantes au niveau mondial"

A la cérémonie du prix national d'excellence qui s'est tenue ce lundi 6 août 2018, au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, le Président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire.

« Notre pays se porte très bien au regard des indicateurs de développement. En dépit des difficultés tant interne qu'externe connues au premier semestre de l'année passée, l'économie ivoirienne s'est maintenue au rang des économies performantes au niveau mondial.

Et les taux de croissance sont parmi les plus élevés au monde, environ 8%. Et cela devrait se poursuivre pour les années à venir», a soutenu le Chef de l'État.

Le Chef de l'État affirme par ailleurs que ces performances résultent des efforts des Ivoiriens mais aussi du gouvernement. Qui s'est engagé dans l'amélioration de l'environnement des affaires, des réformes structurelles et sectorielles dans tous les domaines.

Il s'est dit fier de présider la cérémonie du prix d'excellence. Qui est devenu au fil des ans, selon lui, un rendez-vous incontournable pour les Ivoiriens et une rencontre privilégiée avec les plus méritants.

«Je me réjouis de constater l'enthousiasme occasionné par cet évènement et l'émulation saine qu'il suscite auprès d'hommes et de femmes issus d'horizon divers», a-t-il poursuivi.