Madagascar: Football - La CNaPS avec de la marge

De retour des vestiaires, l'on assiste au sursaut d'orgueil des Caissiers qui ont repris les commandes de la rencontre. Sur une tête de Niasexe à la 65e min, la CNaPS Sports égalise le score. Cinq minutes plus tard, Bora inscrit le second but et donne de l'avance à son équipe. Mais le festival de buts ne s'arrête pas là. A la 87e min, Tolotra marque le troisième but pour la CNaPS. Dimanche prochain, la CNaPS Sports affrontera Fosa Juniors sur son jardin au Stade Rabemananjara à Mahajanga.

L'équipe d'Itasy prend de l'avance. Lors de la première journée de la poule des As disputée, hier, à Vontovorona, la CNaPS Sports n'a pas fait de détail pour s'imposer face au FC Vakinankaratra sur le score de 3 buts à 1. Une belle victoire qui place les protégés de Tipeh Andriambololona en tête du classement provisoire. Pourtant, Ricky a ouvert le score à la 38e min pour FC Vakinankaratra. Et c'est sur ce score que les deux équipes ont quitté le terrain à la pause.

