Cote d'Ivoire: Agape - l'Ong Solidarité sénior a célébré son 6ème anniversaire

Cette fête a été l'occasion pour Raymond Papé de préciser que plusieurs projets de l'Ong solidarité sénior ont abouti. Il s'agit du siège provisoire situé aux deux plateaux 7ème tranche et du centre de loisir sis à Songon-Té, qui attendent respectivement d'être pourvu en équipement informatique et éléments de loisir. La souscription au fond de solidarité est également effective.

En effet, Raymond Papé estime que, pour plus d'efficacité, les différentes associations des retraités se regroupent au sein d'une plateforme inclusive. «La faitière va coordonner les actions dans chaque entités. Mieux, elle va associer et les retraités et les personnes âgées afin de les prendre en charge».

À cet effet, il entend poser des bases solides pour une structure plus dynamique en travaillant en synergie avec d'autres Ong sœurs. Notamment l'association des retraités de Cocody (Arco) et le Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire(Conareci).

Pour les séniors Alfred Kouassi, Etienne Gbalou et Jean Deh Deh, ces retrouvailles sont des moments de joie partagées. « C'est toujours un plaisir de se retrouver autour d'un repas et surtout de communiquer la chaleur humaine aux autres », a souligné le sénior Jean Deh Deh, médecin à la retraite.

