Guinée Equatoriale: Nguema Obiang Mangue reçoit une médaille du mérite militaire

Née à Libreville en 1997 de parents originaires de Guinée Equatoriale et vivant en Espagne, la… Plus »

Je dis à chacun d'eux que : les forces armées puissantes de la Guinée équatoriale vous attendent jour et nuit pour vous donner ce que vous cherchez, qui ne sera plus que défaite après défaite ».

M. Bacale a insisté que : « L'évaluation du développement de notre pays correspond uniquement et strictement aux Équato-guinéens et à ses institutions ».

Plus précisément, Alejandro Bacale a déclaré que : « Je lance un vibrant appel, et l'avertissement sérieux qui en découle, aux groupes mercenaires et terroristes engagés par les ennemis extérieurs et intérieurs qui souhaitant déstabiliser notre pays pour leur dire qu'ils ne trouveront jamais la moindre faille pour entrer en Guinée équatoriale ».

De plus, lors de son discours le ministre de la Défense de Guinée équatoriale, Alejandro Bacale Ncogo a lancé un avertissement à tous ceux qui, depuis l'étranger et aussi dans notre pays, essaient depuis des années de provoquer la déstabilisation du pays. Il a également fait allusion notamment à la tentative d'assaut par des mercenaires survenue en décembre 2017.

Les célébrations du 3 août, Journée du « Golpe de Libertad », en Guinée équatoriale équatoriale se sont déroulées dans la Ville de la Paix, la capitale nouvelle et moderne de Djibloho, où se sont réuni des nombreuses personnalités nationales et internationales pour assister à cette journée où la Journée des forces armées est également célébrée.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.