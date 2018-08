Cote d'Ivoire: Incendie de Bassam - Le gouvernement apporte un soutien de 9 millions de FCFA aux 5 familles endeuillées

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre en charge de la Solidarité s'est à nouveau rendue le dimanche 05 août à Abidjan, au chevet des cinq familles endeuillées par l'incendie meurtrier survenu le 25 juillet dernier à quartier Guy Kanga de Bassam.

La présence de la Ministre cette fois, pour apporter l'appui symbolique du Gouvernement à hauteur de 9 millions de Francs CFA aux ayants droits des neuf personnes qui ont péri dans l'incendie soit un million par personne décédée.

« Je suis venue ce soir aux noms du Président de la République, son excellence Monsieur Alassane Ouattara, du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et de toute la nation ivoirienne vous dire encore « Yako ».

Le Chef de l'Etat me charge de vous remettre cet appui symbolique de neuf millions. Toute la nation ivoirienne est à vos cotés dans cette épreuve douloureuse. Je tiens aussi à saluer votre courage dans la douleur et surtout votre solidarité car vous avez décidé de vous mettre ensemble pour les obsèques » a déclaré la Ministre, visiblement encore sous le choc.

Un geste et une démarche fortement appréciés que Touré Stanislas, le porte parole des cinq familles n'a pas manqué d'évoquer. « Merci madame la Ministre pour votre promptitude. Recevez toute notre gratitude pour le suivi et votre appui constant. Depuis la survenue de ce drame, vous et vos équipes êtes toujours à nos cotés » s'est il félicité.

En effet, après l'annonce du drame dans la matinée du mercredi 25 juillet dernier, la Ministre Mariatou Koné s'était aussitôt rendue à Bassam au chevet des familles Anomel, Aka, Kouassi, Epprimo et Semon. Outre l'appui financier, les familles endeuillées bénéficient d'une assistance psychologique de la part du Ministère de la Solidarité.

Pour rappel, un incendie a déclenché aux environs de deux heures du matin dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 juillet et a fait 9 victimes dont 6 enfants dont l'âge est compris entre 2 et 7 ans, Ces enfants étaient avec leur grande mère pour les vacances. Une enquête a été ouverte par la police pour identifier la cause réelle de cet incendie.