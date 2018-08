Gabon: Journée citoyenne - L'association JDB à pied d'œuvre

Pour accompagner les hommes dans cet élan social, les femmes du quartier se sont réunies pour faire à manger et acheter quelques boissons. Chaque habitant du quartier se sentant concerné par la cause, s'est investi comme il le pouvait. Cette journée a fédéré tout un quartier. On a pu voir des gens très casaniers se mêlés aux autres pendant les travaux. Cette journée a donc aussi valeur à rassembler et unir les gens.

Au plus grand étonnement d'un ancien du quartier : « Depuis que cette histoire de journée citoyenne est arrivée les habitants de ce quartier n'avait jamais entrepris une telle initiative. J'espère que ces jeunes feront la même chose le mois prochain et les autres mois de l'année. Car, c'est avec le temps que l'on peut mesurer le sérieux d'une action ».

Ici à Bangkok, l'association "Jeune Dynamique de Bangkok" a mobilisé les jeunes et les femmes des quartiers environnants pour nettoyer ce quartier qui est bondée d'herbes. En effet, durant toute la journée, on a pu voir ces jeunes arpentés le quartier avec des outils de nettoyage, tels que des machettes, râteaux, débroussailleuses.

L'association « Jeune Dynamique de Bangkok » a rassemblé le samedi 04 août les jeunes du sixième arrondissement, autour de la journée citoyenne pour débrousser la zone et rendre le quartier "Bangkok" encore un peu plus propre.

