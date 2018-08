Cote d'Ivoire: Vente directe - Une structure expose sur les bords de la lagune ébrié

Leader dans la vente directe depuis 20 ans, Qnet développe et commercialise de façon exclusive une vaste gamme de produits via une plateforme de e-commerce.

Le but de ses produits est d'aider les consommateurs à vivre une vie pleine et épanouie. Ses produits répondent ainsi aux besoins des consommateurs en matière de santé, bien-être et style de vie.

C'est dans cette optique que du 7 au 9 août 2018, la salle Christian Lattier du palais de la culture de Treichville accueillera l'exposition de «La vie absolue».

Le but est de faire connaître les produits de la structure aux consommateurs et interagir avec eux. C'est aussi l'occasion de célébrer «La vie absolue», un concept qui guide le développement des produits de ladite structure. Les participants pourront ainsi toucher, tester les produits et expérimenter le savoir-faire et l'expertise de l'entreprise.

Avant la Côte d'Ivoire, la caravane de l'expo 2018 est passée par le Ghana, le Togo et la Guinée. Elle continuera son parcours vers le Burkina Faso et la Sénégal, après Abidjan.

Le modèle d'affaires de Qnet a aidé à rendre autonomes des millions d'entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde. La société a son siège social à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par l'intermédiaire de filiales, de succursales, de partenariats d'agences et de franchises.

Dans la région Afrique subsaharienne, elle est représentée par des agences locales au Ghana, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et Guinée.