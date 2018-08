Madagascar: FIER Mada - Sept coopératives participantes appuyées par Ambatovy

d'Antananarivo pour leur faire découvrir de nouvelles techniques. Ils ont notamment visité le lombricompost à Ambohimanambola, la pépinière à Ambalavao, l'élevage de poulets de race locale améliorée à Talata-Volonondry, et enfin, les pisciculteurs et alevineurs à Ankazobe. Ces coopératives soutenues par Ambatovy ont de ce fait, acquis des expériences enrichissantes qui vont leur permettre de développer leurs activités.

papayers, cocotiers et de corossoliers qui ont intéressé les visiteurs. Ces paysans soutenus par Ambatovy ont également exposé et vendu des produits de l'artisanat comme les chapeaux, les paniers, les nattes et autres « seza bory » typique de la région Est du pays. Et bien évidemment les fruits de saison. Outre la promotion et la vente directe de leurs produits, les membres des coopératives participantes ont également pu effectuer des visites d'échange auprès d'autres opérateurs ruraux des régions périphériques

Parmi ces derniers figurent les sept coopératives appuyées par Ambatovy. Il s'agit plus précisément des coopératives agricoles opérant dans les communes rurales qui se trouvent le long du pipeline d'Ambatovy. Une manière pour la plus grande entreprise minière du pays de confirmer son engagement pour le développement des localités se trouvant sur sa zone d'intervention. En tout, ils étaient 19 paysans dont sept femmes à avoir pu procéder à la promotion de leurs produits. Notamment des jeunes plants de

Une fois de plus, l'événement a enregistré un grand succès et a drainé une foule énorme intéressée par le potentiel rural extrêmement riche de Madagascar. Presque tous les participants ont affiché leur satisfaction à l'issue de la FIER-Mada.

