Madagascar: Palais des sports - Le public sous le charme de « Glita Be »

Inah charme son public

Retrouvailles chaleureuses malgré tout! Pour « Glita Be », le succès ne se compte pas sur le nombre du public.

Hier Les personnes présentes au Palais des Sports Mahamasina ont été tout simplement sous le charme. « A couper le souffle », telle est l'expression la mieux appropriée. Ceux qui y étaient ont eu droit à une fièvre de la musique tout simplement extraordinaire. Les artistes ont fait parler, et les voix et les guitares. Allant au gré du rythme et de l'ambiance plutôt zen, tout un chacun s'est laissé emporter par la passion en la transmettant à cœur joie au public.

Pour ouvrir les festivités, rien de mieux que le « firaisankina » entonné en chœur par les artistes en enchaînant avec « Raha mankany » et « Hay hay ». De fil en aiguille, chanteurs et guitaristes se relaient sur la scène. Solo, duo, trio, en chœur, rien n'a été laissé au hasard.

Les voix féminines ont alors enflammé la scène, avec les titres phares repris en chœur, comme « Ikalakely » ou encore « Mananika tohatra ». Le public a été ravi et fortement enthousiasmé ces combinaisons telles que Gothlieb et Samoela. Ces derniers ont été comptés parmi les maîtres des lieux. Le public a volontairement chanté avec eux les plus grands titres dont « Indray andro ». Bien que Kiady ait fait profil bas depuis quelques temps, le chanteur n'a rien perdu de son talent en dévoilant un morceau de Mily Clément revisité. Mettant un accent soul.

Les cinq heures sont vite passées pour le public qui, semblait-il, passer de bon moment. Ils n'ont chanté que des titres que nous connaissons. Certains ne passent certes plus à la radio, mais on ne les a pas oubliés et on les chante toujours quand on se retrouve entre amis ou en famille, et cette attention m'a beaucoup touché », précise Mihary Randriantsoa, une inconditionnelle de la guitare. Une ambiance plutôt favorable pour ces férus de la musique folk.