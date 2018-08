Madagascar: Bourse du Commerce - Mercantile Exchange of Madagascar fête ses sept ans

Sept années de succès. Voilà comment on peut résumer les sept ans de présence de Mercantile Exchange of Madagascar (MEXM) sur le marché malgache de la bourse du commerce.

L'événement a été fêté samedi dernier à l'Infinithé Ivandry, lors d'une cérémonie qui a vu la présence des dirigeants de MEXM ainsi que de ses partenaires. Parmi les rares entreprises à opérer dans ce secteur à Madagascar, MEXM est une bourse de commerce mise au point pour l'exploitation de la technologie au service du marché. En tant que marché organisé, elle a mis en place, une plateforme boursière sur laquelle s'échangent des contrats à terme.

MEXM est accrédité par le gouvernement, et son but est de promouvoir les normes et les standardisations requis à l'échelle mondiale pour les marchés des dérivés conformément aux lois en vigueur. MEXM se fixe également comme objectif de supporter l'économie rurale malgache en donnant plus de place aux producteurs et agriculteurs du pays. C'est justement dans ce contexte qu'a été signé, un partenariat sur la mise en place d'une bourse de valeur sur la vanille verte, entre MEXM et l'association Tantsaha Miray. Nous en reparlerons.