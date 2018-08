Madagascar: « Hira gasy makotrokotroka » - Le coup d'envoi de la neuvième édition est lancé

Devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de musique folklorique depuis huit ans, le festival « Hira gasy makotrokotroka » revient pour une neuvième édition ce week-end.

Ca y est, le ton est donné! Le « Hira gasy makotrokotroka » a commencé hier sur le Jardin d'Ambohijatovo. Un début de choc avec deux grandes troupes en les personnes de Rafarahasimanga Ambohimandroso et Ramilison Besigara zandriny. De quoi faire frémir les amateurs. Si l'on se fie à l'applaudimètre, le public semble aimer la première presque au tant que la seconde. Sans changer de règle, chaque troupe est soumise à plusieurs critères, comme la qualité du spectacle, l'originalité des chansons, la créativité au niveau vestimentaire, et bien sûr la cohésion de la troupe.

Valorisation. En huit ans, l'opérette malagasy a retrouvé tout son intérêt auprès des yeux du public malagasy durant deux mois grâce au festival « Hira gasy makotrokotroka ». Jusqu'ici, le festival produit l'effet escompté, afin de maintenir l'attractivité d'Antananarivo et d'Analamanga, avec l'affluence de pas moins de 40 000 spectateurs l'année dernière. « Conscient que la valorisation du patrimoine culturel est un important levier de développement pour le tourisme, le "Hira Gasy makotrokotroka" garde le même objectif cadrant avec la valorisation et la promotion du patrimoine culturel, ainsi que la promotion du tourisme culturel dans la ville d'Antananarivo et dans la Région Analamanga » avance les organisateurs au sein de l'office régional du tourisme d'Analamanga.

L'objectif de l'organisation de ce festival est de faire redécouvrir et aimer la culture malagasy à travers le « Hira gasy », tout en donnant une once de concours d'excellence auprès des troupes. Ce dernier se présentera sous deux formes dont le volet concours et l'animation au grand public. Prochain rendez-vous sur le terrain d'Anosibe avec Ramilison Besigara zokiny contre Ra-Emilson Tsimakalagy.