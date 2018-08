Madagascar: Football Poule des As - Une bonne opération pour Fosa

Fosa Juniors Fc a pris le dessus sur Elgeco Plus.

Fosa Juniors à réalisé une très bonne opération, samedi à Mahamasina, en battant sur sa pelouse et devant son public Elgeco Plus sur le score de 2 buts à 1 au cours d'un match d'une rare intensité.

Fosa Juniors confirme son choix en optant pour Elgeco Plus au lieu de JET Mada lors de la dernière journée des matches de poule de cette ligue des champions. Il a choisi Elgeco Plus car il savait que la formation est prenable. Et c'est ce qui s'est passé samedi même si Elgeco a fait illusion en ouvrant le score dès la 4e mn sur un tir rageur de Bonard illustrant par la même occasion que la volonté est là. Mais pas le potentiel pour titiller une formation majungaise bien en place autour de Baggio dans une forme étincelante.

Autant le dire, Fosa Juniors avait tout pour plaire malgré l'absence de ses deux cadres, Dax et Lolody. Et ce, grâce à un Santatra retrouvé et omniprésent dans toutes les bonnes actions de Fosa.

Comme en face, Elgeco souffre de l'absence de son meneur, Dino qui est suspendu pour ses deux cartons jaunes, cela laissait plus de marge de manœuvre pour Fosa qui nivela le score sur une tête de Mario à la suite d'un corner (62).

Dès lors, on savait que le Fosa allait gagner, mais quand et de quelle manière. Ce fut chose faite à la 78e mn sur un imparable penalty de Baggio qui trouva la lucarne.

Un penalty indiscutable qui montrait le savoir faire de l'arbitre Abdoul Kanoso qui parvenait à maîtriser son sujet, malgré une pression énorme de la part d'Elgeco qui croyait qu'on lui avait refusé un penalty.

Il a donc fallu la mise en garde de l'arbitre international pour que la situation se calme. Un calme avant la tempête, car on sait très bien qu'Elgeco viendrait à Mahajanga avec la ferme intention de prendre une belle revanche. Le match à ne pas rater sous aucun prétexte.