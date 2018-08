Madagascar: Vangaindrano - Inauguration d'infrastructures pour le développement

Le président de la République Hery Rajaonarimampianina poursuit les visites inaugurales dans les différentes régions. Une occasion pour celui qui sera probablement un candidat à sa propre succession de démontrer qu'il a à son actif, de nombreuses réalisations.

La semaine dernière, Hery Rajaonarimampianina était ainsi dans la région Atsimo-Atsinanana pour inaugurer des infrastructures pour le développement.

Solidarité. Pour ne citer, entre autres que les projets agricoles sous forme de réhabilitation de 20 périmètres irriguées à Vangaindrano, plus un millier d'hectares de terres arables, bénéficiant à 2 500 paysans. Il a également distribué 10 tonnes de semences de haricot et 14 tonnes de semences de riz, toujours à Vangaindrano. Hery Rajaonarimampianina a par ailleurs, rappelé .la distribution de 27 000 boutures de patates dans ledit district, dans le but de contribuer aux efforts de la population pour améliorer leurs activités économiques, et partant, leurs conditions de vie. 5 000 poules pondeuses ont été par ailleurs offertes aux différentes associations de mères de famille de Vangaindrano qui bénéficieront également d'autres projets pour le développement dans le cadre de la vision Fisandratana 2030. « La réussite de cette vision repose toujours sur la confiance réciproque et la solidarité » selon Hery Rajaonarimampianina qui prône encore et toujours la création d'emplois, de valeurs ajoutées et de richesses.

Gare routière. Parmi les infrastructures inaugurées, figure la nouvelle Gare routière Zanaray, construite à Andranodaro Vohitrarivo. Le chef de l'Etat a souligné qu'il s'agit d'une infrastructure de qualité, moderne, et qui embellit la ville. Sa superficie permet d'accueillir des centaines de véhicules, et à cet effet, le président a offert six panneaux solaires et lampadaires, avec leurs poteaux, pour éclairer le parking et ses environs. Autrefois, l'ancienne gare routière, à l'entrée de la ville, accueillait toutes les lignes régionales et suburbaines avec un parking trop étroit, près du grand marché, et cela avait beaucoup affecté la circulation et la sécurité. Avec la nouvelle Gare routière Zanaray, les commerçants, et toute la population de Vangaindrano, se réjouissent d'une telle infrastructure moderne, aux normes, et qui contribue à l'amélioration du plan d'urbanisme de la ville. Une infrastructure conforme aux objectifs de l'Emergence 2030 en somme.