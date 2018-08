Algérie: Filière avicole - Rencontre de concertation sur la maîtrise des intrants pour réduire les prix de la volaille

Alger — La régulation et la maîtrise des intrants avicoles et leurs impacts sur la réduction des prix de la volaille sur le marché ont été évoqué dimanche lors d'une réunion de travail au siège du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Présidé par le secrétaire général du ministère, Kamel Chadi, cette rencontre a réuni les membres du bureau du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), nouvellement installés, selon la même source. "Les opérations de régulation et la maîtrise nominative des intrants avicole et leurs impacts sur la réduction des prix sur le marché" ont été passé en revue et des propositions de solutions ont été également "dégagées" afin que la filière soit redynamisée, notamment par la relance des mises en place pour assurer la disponibilité du produit, précise le communiqué.

Lors de cette réunion, les membre du bureau du CNIFA ont longuement discuté, les question liées à la mise en œuvre de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le maïs. Les débats ont été également porté sur les aspects liés à "l'organisation des différents maillons de la filière avicole et aux bonnes conduites des itinéraires techniques des élevages".

Par ailleurs, les représentants du bureau du CNIFA ont exprimé leur satisfaction quant à l'appui accordé par le ministère et son engagement pour renforcer l'adhésion de l'ensemble des acteurs et la mobilisation de tous les efforts nécessaires pour relever les défis de la filière avicole qui est une activité importante pour le secteur de l'agriculture et également pour l'économie nationale. Pour sa part, M. Chadi a souligné l'intérêt qu'a accorde le ministère à cette rencontre de concertation et d'échange autour des questions liées aux difficultés que rencontre la filière avicole, a conclut la même source.