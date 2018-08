Nigeria/Tanzanie: Emmanuel Amunike - Nouveau sélectionneur de la Tanzanie

La TFF (Fédération tanzanienne de football) a présenté ce lundi à Dar es Salam son nouveau sélectionneur. Il s'agit d »Emmanuel Amunike, Sans contrat depuis qu'il a quitté la tête de la formation d'Al Kharthoum Watani au Soudan. l'ancien international de 47 ans a signé un contrat de 2 ans.

Passé par le Zamalek, le Sporting Portugam ou encore le FC Barcelone, Amunike a l'un des plus beaux palmarès du football africain. Vainqueur de la CAN 1994 et champion olympique en 1996 avec les Super eagles, l'ancien attaquant a entamé sa carrière d'entraineur avec les U17 de son pays. Nommé en 2014, il remporte l'année d'après la Coupe du monde de la catégorie. Il est par la suite intronisé à la tête des U20 en 2016 mais il ne connait pas le même succès avec les Flying eagles.

A la tête des Taifa Stars, il a pour objectif de mener la Tanzanie à la CAN 2019. Première sortie le mois prochain. Amunike a reçu les félicitations de son ancien coéquipier en sélection Daniel Amokachi dont le nom a été cité quelques plus tôt en Tanzanie.

What's Up Guy's... Not Me,It's My Bro Emmanuel Amunike,Had The Discussion With Him A Week Ago,About Him Taking Over As The Head Coach Of The Tanzanian National Team... Congratulations Bro,You Have All It Takes To Succeed

-- Daniel Amokachi (@FrenzziiiBull) 6 août 2018