Rwanda: Tour du Rwanda 2018 - Mugisha en vainqueur d'étape 2 et nouveau maillot jaune

Présent via son équipe SNH Velo Club, le Cameroun affiche des ambitions modestes sur le Tour du Rwanda… Plus »

Au classement général, Mugisha possède 21 secondes sur Uwizeye et HaileMichael. Et a déjà 3 minutes 04 sur l'Espagnol David Lozano, 4è au général. l'Algérien Azzedine Lagab, vainqueur hier est 5è.

L'étape s'annonçait difficile. Elle l'a été. Et trois coureurs l'ont notamment animé dès le km 25. Echappés, les Rwandais Samuel Mugisha et Jan Claude Uwizeye (POC Côte de Lumière) et l'Ethiopien Mulu Hailemichael ne seront pas rejoint jusqu'à l'arrivée. Le capitaine de Team Rwanda règle l'affaire au sprint et devant son compatriote de 20 secondes. Le 4è, un autre rwandais Didier Munyaneza n'arrive qu'après 3'23.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.