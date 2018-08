Congo-Kinshasa: Ebola - La MONUSCO apporte un soutien logistique au gouvernement congolais au Nord-Kivu

Face à la flambée d'Ebola qui sévit dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu, la Mission des Nations Unies pour le pays (MONUSCO) a proposé au gouvernement de la République démocratique du Congo un appui logistique, a annoncé samedi à Goma, David Gressly, le Représentant spécial adjoint de l'ONU dans le pays.

« Leurs équipes sont très, très bien expérimentées. Elles connaissent très bien leur travail. Il ne leur faut que les moyens », a affirmé M. Gressly se référant aux équipes envoyées par le gouvernement et les professionnels de santé sur le terrain à Beni.

Selon M. Gressly, l'appui de la MONUSCO doit apporter « plus de célérité » dans la riposte déjà mise en place. Il affirme que cet appui logistique devrait se poursuivre et s'accroitre selon les besoins exprimés.

#PhotoduJour : Beni, NK, RDC - Dans a riposte contre Ebola, déclarée, le 1er août dernier, dans le territoire de Beni, la MONUSCO apporte son appui logistique multidimensionnel. Ici les équipes de la MONUSCO réceptionnent du matériel déployé par l'OMS. #RDC pic.twitter.com/RqCK5z3YLM

- MONUSCO (@MONUSCO) August 6, 2018

« Nous sommes en train de livrer des véhicules, pour que ça soit fait rapidement. On va commencer ça dès demain, dimanche. On va dispatcher plusieurs voitures : on va commencer avec une dizaine, mais on va augmenter selon les besoins.

Mais aussi, on est prêt pour donner un appui aérien : on a commencé à faire ça, pour transporter soit les passagers qui sont concernés, ou bien du matériel qui est nécessaire », a précisé M. Gressly.

Le Représentant spécial adjoint a également promis la sécurité du personnel qui sera affecté pour la riposte contre Ebola à Beni, qualifiée de « zone insécurisée. »

« On va travailler aussi pour aider à la sécurisation du personnel concerné. Comme on l'a fait à Mbandaka, on va faire tout ce qu'on peut du côté logistique », a assuré M. Gressly.