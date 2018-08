Ethiopie: Démission du président de la région Somali

Pour mieux comprendre les enjeux de ces bouleversements politiques dans la région Somali d'Ethiopie, écoutez l'analyse du chercheur René Lefort. Selon lui, ce qui se joue en ce moment à l'est de l'Ethiopie est aussi une bataille idéologique. Car l'Ethiopie est un Etat fédéral depuis 23 ans. Il n'est que partiellement appliqué. Et selon le politologue français, certains voudraient aller plus loin dans le fédéralisme quand d'autres voient au contraire d'un bon œil un Etat centralisateur où tout se joue depuis Addis-Abeba.

Des témoins accusent la Liyu police, la police spéciale en amharique, une unité créée il y a une dizaine d'années officiellement pour contrer la présence des islamistes shebabs et des rebelles indépendantistes. Cette milice est aussi accusée de mener des actions violentes contre les habitants de la région Somali d'Ethiopie et contre les Oromos voisins.

