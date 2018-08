Sud-Soudan: Enieme accord de sortie de crise - Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?

A moins que les acteurs politiques, pour une fois, fassent preuve de cette bonne foi qui leur a souvent fait défaut, dans l'application de cet accord. C'est à ce prix que le pays pourrait espérer voir le bout du tunnel. Mais Salva Kiir et Riek Machar sont-ils capables d'un tel sursaut ? On attend de voir.

En effet, pour un si jeune Etat qui ne compte que quelque 12 millions d'habitants, un gouvernement de transition de 35 membres et surtout un Parlement de 550 députés répartis de façon non égalitaire, sont autant de signes de calculs politiciens qui pourraient gripper la machine en cours de route. Le Soudan du Sud n'est donc visiblement pas sorti de l'auberge.

On attend de voir. Et comme on le sait, le tout n'est pas de signer un accord. Encore faudrait-il pouvoir le mettre en application et surtout en respecter les clauses. Or, dans le cas d'espèce, cela n'est pas gagné d'avance.

Or, par le passé, ils se sont maintes fois montrés incapables d'un tel sursaut d'orgueil et de patriotisme. Cette fois-ci, pourront-ils aller au-delà de la haine viscérale qu'ils se vouent mutuellement, pour donner une chance à la paix ?

Cela dit, l'on peut avoir la faiblesse de croire que le président Salva Kiir et son grand rival, Riek Machar, qui se sont jusque-là comportés comme de grands enfants, sauront mettre de côté leur ego et leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt supérieur de la Nation.

D'autant plus que cet accord n'est pas le premier et les précédents n'avaient tenu que le temps que les signatures des protagonistes sèchent sur le papier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était temps que les protagonistes de la crise sud-soudanaise songent à fumer le calumet de la paix, d'autant plus qu'il se lit sur les visages une certaine lassitude des populations face à une situation à laquelle elles sont les premières à payer le plus lourd tribut. Mais la question que l'on pourrait se poser, est de savoir si cette fois-ci sera la bonne.

